«ابحث عني بين الضباب».. لدعم استدامة البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم استدامة البيئة، تنظم هيئة الفنون البصرية معرض «ابحث عني بين الضباب» في قرية المفتاحة بمدينة أبها في منطقة عسير، والذي يستمر حتى 9 أبريل القادم، ويجسد فكرة الضباب المستلهم من حرائق الغابات الهائلة التي شهدتها المتنزهات الوطنية الجبلية في أبها خلال العام الماضي2021م. ويشارك في المعرض 8 فنانين سعوديين، هم: أيمن زيداني، محمد الفراج، آلاء طرابزوني، وفهد آل سعود، وريم الناصر، وحاتم الأحمد، وسعيد جبعان، وعزيز جمال، حيث سيقدمون أعمالهم بأسلوب تأملي وشاعري، ليعكسوا من خلالها بيئة عسير الخصبة والخلابة، وتأثرها بحرائق غابة أبها، وذلك بهدف التوعية بأهمية استدامة البيئة والغابات والمحافظة عليهما. أهداف المعرض:





تعزيز حضور الإبداع الفني في المملكة.



تمكين الفنانين للتعبير عن القضايا المجتمعية بأساليب فنية مُلهِمة.



التذكير بالمخاطر التي تحيط بالغابات والأنظمة البيئية.



دور الفنانين والمبدعين في دعم جهود المحافظة عليها وحمايتها.



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