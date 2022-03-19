8 عروض فنية وموسيقية لدعم «جودة الحياة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم برنامج «جودة الحياة»، تنظم وزارة الثقافة 8 فعاليات وأنشطة فنية موسيقية متنوعة في ميدان الثقافة بواجهة الرياض وتستمر حتى 31 مارس الحالي لإثراء المشهد المحلي بالمحتوى الفني المتنوع. وتقدم الوزارة من خلالها تجارب إبداعية فريدة للجمهور من مختلف الشرائح. الفعاليات:





عرض ثلاثي الأبعاد بتقنية «الهولوغرام» لأمسية غنائية للفنانة ويتني هيوستن.



عرض لأحد أعظم مؤلفي الأوبرا في العالم خوسيه كاريراس.



فعالية الموسيقى الفيلهارمونيه مع الفنانة رشا رزقز



بحيرة البجع التي تعد إحدى أهم أعمال الروسي تشابوفسكي.



عرض غنائي استعراضي في فعالية الإلهام - فرقة تودس.



قصد «كسارة البندق» التي تم تأديتها للمرة الأولى في عام 1892م.



عرض مسرحي موسيقي راقص بعنوان «حكاية الجاز».



عروض «برودواي» الموسيقية.



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