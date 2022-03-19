«سدايا»: نظام حماية البيانات الشخصية في مرحلة الاستطلاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لا يزال في مرحلة استطلاع آراء العموم والجهات العامة والخاصة محليا ودوليا، وذلك من منطلق التزامها بالشفافية والمشاركة العامة في مثل هذا الموضوع الحيوي المهم ولضمان تحقيق التوازن بين الحاجة إلى البيانات الشخصية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الأجنبي، والحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بمعالجة هذا النوع من البيانات. وأبدت الهيئة ترحيبها بجميع الآراء المُقدمة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، وتؤكد أن طرح ذلك لاستطلاع رأي العموم نابع من حرصها على دراسة وتحليل المرئيات واقتراح التوصيات المناسبة.



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