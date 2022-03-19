ملتقى الدمام الموسيقي يختتم فعالياته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدد من الأوراق البحثية الهادفة إلى تمكين الموسيقيين، اختتمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام أمس، ملتقى الدمام الموسيقي الثالث، الذي استمر يومين، وذلك بمقر الجمعية. وتنوعت فقرات الملتقى بين تسليط الأضواء على الثقافة الموسيقية وتقديم أوراق بحثية في (أهمية الثقافة الموسيقية في المجتمع) و(أهمية جمع وتدوين الموروث الموسيقي والغنائي السعودي) و( فن التسويق الموسيقي) و(الموسيقى التفاعلية)، ودعم الموسيقيين في إبراز عطاءاتهم الفنية.



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