شكرا لقرائتكم خبر 53 % من الموظفين يرفضون الاجتماعات الكثيرة في العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع أجراه معهد الإدارة العامة رفض 53 % من الموظفين للاجتماعات الكثيرة داخل العمل ويرون أنها تعطل الأعمال وتقلل من الإنتاج. فيما أيد 30 % من عينة الاستطلاع، الذي نشر على الصفحة الرسمية للمعهد على تويتر، كثرة الاجتماعات حيث يرون فيها فرصة للتعبير عن الرأي.

ورغم الاختلاف ما بين المؤيد والمعارض إلا أن الجميع اتفق على أن الاجتماعات يجب أن يكون لها وقت محدد بحسب الاستطلاع الذي أعرب فيه 18% عن الحياد تجاه هذا الأمر.

ويرى موظفون تفاعلوا مع الاستطلاع أنه من الأفضل أن يكون الاجتماع يمكن أن يكون على دراسة القرارات المتخذة جيدا حتى لا تكون مجرد اجتماعات روتينية.

ودعا آخرون إلى الإعداد الجيد للاجتماع حتى ينجح مع وجود تفاعل من المشاركين فيه والتحضير له جيدا.

المؤيدون





فيها تبادل الآراء والخبرات



من المهم إرسال المحاور مسبقا ثم مناقشتها



لا بد أن يكون لها وقت محدد



أن تكون هادفة وفيها أفكار



فرصة للتعبير عن الرأي



أن تكون فيها مناقشات نافعة



المعارضون