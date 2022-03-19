53 % من الموظفين يرفضون الاجتماعات الكثيرة في العمل

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ورغم الاختلاف ما بين المؤيد والمعارض إلا أن الجميع اتفق على أن الاجتماعات يجب أن يكون لها وقت محدد بحسب الاستطلاع الذي أعرب فيه 18% عن الحياد تجاه هذا الأمر.
ويرى موظفون تفاعلوا مع الاستطلاع أنه من الأفضل أن يكون الاجتماع يمكن أن يكون على دراسة القرارات المتخذة جيدا حتى لا تكون مجرد اجتماعات روتينية.
ودعا آخرون إلى الإعداد الجيد للاجتماع حتى ينجح مع وجود تفاعل من المشاركين فيه والتحضير له جيدا.
المؤيدون
- فيها تبادل الآراء والخبرات
- من المهم إرسال المحاور مسبقا ثم مناقشتها
- لا بد أن يكون لها وقت محدد
- أن تكون هادفة وفيها أفكار
- فرصة للتعبير عن الرأي
- أن تكون فيها مناقشات نافعة
المعارضون
- تقلل من الإنتاج في العمل
- لا حاجة لها إذا التزم كل موظف بعمله
- الأهم الإنجاز لا كثرة الاجتماعات
- أحيانا تسهم في تعطيل الأهداف
- تهدر الوقت
- تجلب الملل
- تشتت العمل
- تعطل العمل
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