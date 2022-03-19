الإطاحة بـ13,384 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ13,384 مخالفا في مناطق المملكة خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الحالي. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات في مناطق المملكة 13,384 مخالفا، منهم: 7267 مخالفا لنظام الإقامة 4172 مخالفا لنظام أمن الحدود 1945 مخالفا لنظام العمل إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 294 شخصا، منهم: 34 % يمنيو الجنسية 65 % إثيوبيو الجنسية 1 % جنسيات أخرى ضبط 271 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 102,775 وافدا مخالفا، منهم: 90,368 رجلا 12,407 نساء ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم ترحيل 9499 مخالفا إحالة 2313 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم إحالة 90,021 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

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