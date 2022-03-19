شكرا لقرائتكم خبر احترافية عالية للطيارين السعوديين بتمرين العلم الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية أمس، في قاعدة «نلس» الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية مشاركتها في مناورات تمرين «العلم الأحمر 2022»، حيث نفذت الأطقم الجوية عددا من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية، وأثبت فيها الطيارون السعوديون كفاءتهم القتالية العالية، وقدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.

من جانبه قال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز «الحمد لله نختتم تمرين العلم الأحمر في نسخته الثانية لهذا العام، حيث أثبتت قواتنا الجوية كالمعتاد جدارتها واحترافيتها في فنون القتال، وهذا غير مستغرب من رجال قواتنا الجوية البواسل الذين يتفوقون في الميادين القتالية دائما قبل التمارين العسكرية كتكتيكات الحروب الحديثة، والتطورات في علم القتال الجوي المستمرة تتطلب المشاركة في مثل هذا النوع من التمارين».

وأضاف أن التمرين انتهى بكل نجاح، وبقيت مهمة لا تقل أهمية عن التمرين نفسه، ألا وهي إعادة التحرك بسلام إلى أرض الوطن.

ورفع المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز، في ختام تصريحه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، على حرصهما الدائم والدعم غير المحدود الذي نلقاه.

يذكر أن هذه المشاركة تهدف إلى ظهور القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي.

فيما اختتمت أمس الأول فعاليات تمرين (عزم النسر 22) بقاعدة فورت كارسون بولاية كلورادو الأمريكية، والذي شهد كثيرا من السيناريوهات القتالية المشتركة بما يخص التكامل الدفاعي المشترك، والذي يهدف لصقل الخبرات، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة للقوات المسلحة السعودية ودول الخليج العربي الشقيقة والقوات الأمريكية.

واستمع الجميع للإيجاز الختامي للتمرين، ثم تم تبادل الهدايا التذكارية وتكريم المشاركين في التمرين.

أبرز أهداف المشاركة في التمرين:

• تعميق أواصر التعاون

• تبادل الخبرات بين القوات الجوية لدى الدول المشاركة

• الرفع من مستوى الجاهزية القتالية

• صقل المهارات وتطويرها بكل احترافية

• تحقيق أعلى درجات السلامة