شكرا لقرائتكم خبر بطاقة لتسهيل الخدمات الالكترونية بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وكالة اللغات برئاسة شؤون الحرمين البطاقة التعريفية لتسهيل الوصول إلى عدد من الخدمات الالكترونية، وبث ترجمة الخطب والدروس المباشرة، والبرامج الإذاعية والكتب الصوتية عبر منصة منارة الحرمين.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد الجميعي أن البطاقة تحتوي على الخرائط التفاعلية لخدمة الإرشاد المكاني، مشيرا إلى أن الوكالة تحرص على تقديم كافة الخدمات وبأفضل الوسائل وأحدث التقنيات التي تعين قاصدي الحرمين الشريفين من تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة.

من جهة أخرى كثفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين أعمالها ومهامها لإرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم وذلك للرد على استفسارات الزوار والمعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة وغيرها من العبادات.

وأوضح مدير إدارة إرشاد السائلين سلطان البقمي، أنه تم توفير نحو سبعة مواقع داخل المسجد الحرام، وأربعة مكاتب للرد على السائلين هاتفيا يقوم عليها 32 شيخا مشاركا وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.

وأكد القيام بجولات رقابية يوميا لمنع المتجرئين على الفتوى بغير علم، مما يؤكد الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة الزوار والمعتمرين وإيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين، حيث خصص رقمان مجانيان لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: 8001222400/ 8001222100.