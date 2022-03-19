شكرا لقرائتكم خبر جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن تذهب لـ 18 فائزا في 6 فروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، نتائج وأسماء 18 فائزا في 6 فروع في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، التي عُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض افتراضيا.

ونوه آل الشيخ بمستوى الأبناء المشاركين في الجائزة، وتمكن القرآن الكريم في صدورهم، وتميزهم في حسن التلاوة والأداء، مشيدا بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق، بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، مقدما التهنئة للفائزين ووالديهم بهذا التفوق والإنجاز.

الفائزون:

الفرع الأول:

الأول: معاذ بن أحمد الحازمي وحصل على 200.000 ريال.

الثاني: عبدالله بن عبدالرحمن شالوالة وحصل على 185.000 ريال.

الثالث: باسم بن محمد النصيان وحصل على 170.000 ريال.

الفرع الثاني:

الأول: خالد بن سليمان البركاني وحصل على 150.000 ريال.

الثاني: أنس بن فهد الذبياني وحصل على 135.000 ريال.

الثالث : عبدالرحمن بن محمد الرويلي وحصل على 120.000 ريال.

الفرع الثالث:

الأول: خالد بن منبه جربان وحصل على 100.000 ريال.

الثاني: فهد بن صالح الرشيدي وحصل على 85.000 ريال.

الثالث : عبدالقادر بن رشدي باكو وحصل على 70.000 ريال.

الفرع الرابع:

الأول: المنذر بن علي المزروع وحصل على 60.000 ريال.

الثاني: عبدالكريم بن عبدالله السعوي وحصل على 55.000 ريال.

الثالث: جابر بن حسين المالكي وحصل على 50.000 ريال.

الفرع الخامس.

الأول: الحسن بن علي جعفري وحصل على 40.000 ريال.

الثاني: عبدالله بن توفيق الحمدي وحصل على 35.000 ريال.

الثالث: إبراهيم بن محمد الرشيد وحصل على 30.000 ريال.

الفرع السادس:

الأول: عمار بن عبدالعزيز العبيدان وحصل على 28.000 ريال.

الثاني: سعد بن حسام المحيش وحصل على 26.000 ريال.

الثالث: البراء بن علي جعفري وحصل على 24.000 ريال.