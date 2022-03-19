«مسك» تفتح الطريق للشباب والفتيات نحو المناصب القيادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت مؤسسة «مسك» الشباب والفتيات إلى الانضمام لبرنامج «قيادات سعودية X10»، الذي يسعى إلى تطوير مهاراتهم في إطار الانتقال إلى المناصب القيادية. وينتهي التقديم 31 مارس الحالي، على أن يبدأ البرنامج 29 مايو المقبل.

وتم تصميم البرنامج للقادة الجدد الذين يتطلعون إلى مضاعفة تأثيرهم، وتسريع مسيرتهم المهنية، من خلال تطوير طريقة مختلفة للتفكير والمهارات والكفاءات اللازمة لانتقالهم إلى مناصب قيادية بنجاح.

ويضم جلسات عبر الإنترنت وجلسات حضورية تمنح القادة الجدد طريقة التفكير المناسبة والمهارات والكفاءات المطلوبة للتفوق في ترك الأثر من خلال الآخرين. ويقدم البرنامج للقادة الجدد في (أ) المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو (ب) مؤسسات القطاع الثالث (المؤسسات غير الربحية، وغير الحكومية).

كما صمم لمن تم تعيينهم أخيرا على مناصب إدارية في قطاعات محددة، ليمنحهم المستوى المناسب من المعرفة، والخلفية الملائمة للتفوق في المجالات المختارة.

ويبني البرنامج المهارات القيادية الأساسية استنادا لإطار جدارات قادة 2030، إذ يهدف إلى بناء وتمكين القادة من وضع الاستراتيجيات والابتكار وتحقيق الأثر وتنمية الكفاءات بما يتماشى مع رؤية 2030.

ولا يتطلب البرنامج التفرغ التام، إذ يقدم في الغالب عبر الإنترنت خلال الفترة المسائية، مع ضرورة الحضور الشخصي من حين إلى آخر بمدينة الرياض. ويتكون من 90 ساعة تدريبية موزعة على مدى 5 أشهر.

مخرجات البرنامج







تبني طريقة تفكير قيادية، واكتساب مهارات القيادة المرنة وتطبيقها



التواصل الفعال، وتكوين علاقات طويلة الأمد



قيادة الفرق بفعالية، وتحفيز الآخرين وإلهامهم، ودفع المساعي نحو تحقيق هدف موحد



وضع استراتيجيات فعالة للأعمال، والحد من المخاطر لتحقيق النمو في البيئات سريعة التغير



مواءمة الأهداف الشخصية والأهداف الوظيفية مع الأولويات الاستراتيجية للمنظمة



القدرة على التعامل مع الجوانب الغامضة التي تحتمل التباسا، والقدرة على منح الإلهام لإحداث التغيير



فهم أثر التحول الرقمي والابتكار على الأعمال العالمية، وتطبيق الرؤى الخاصة بالقطاع على مؤسساتهم



اكتساب رؤى مهمة من القادة العالميين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الثالث



النقاط الرئيسة في البرنامج

التعلم

المهارات القيادية

محور التركيز

القادة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الثالث

أسلوب التنفيذ

جلسات مباشرة عبر الإنترنت + جلسات حضور شخصي

الوقت المتوقع لإكمال البرنامج

5 أشهر

التكلفة

البرنامج مقدم برعاية مؤسسة مسك

اللغة

يقدم البرنامج باللغة الإنجليزية