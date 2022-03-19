شكرا لقرائتكم خبر تعاون سعودي بريطاني في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وقعت الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية، مذكرة تفاهم تهدف لتوفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية واستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات، التقنيات، والأفراد العاملين في المجالات ذات العلاقة لدى الجهتين لتعزيز المكتسبات المشتركة وزيادة التعاون في مجالات الفضاء وتقنياته. وقع المذكرة عن الهيئة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله السواحة، وعن الوكالة البريطانية وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية - عضو البرلمان البريطاني- الدكتور كواسي كوارتنج. يشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تأتي استكمالا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور قطاع الفضاء الاقتصادي والتقني ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي. أهداف المذكرة





تطوير التعاون الثنائي بين الجهتين في بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء.



العمل على تعزيز دور البعثات العلمية وبرامج الرحلات المأهولة.



تطوير التعاون بمراقبة الأرض وبيانات تطبيقات الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها.



توطين التقنيات والصناعات واستدامة المنظومات الفضائية النوعية في المملكة.



كانت هذه تفاصيل خبر تعاون سعودي بريطاني في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.