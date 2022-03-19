روسيا تتهم الغرب بتقويض أسس النظام العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الغرب بـ«تقويض أسس النظام العالمي»، مشددا على أن تعاون موسكو وبكين سيتعزز في هذه الظروف، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.
وقال لافروف، في كلمة ألقاها اليوم السبت، أمام المشاركين في المسار الدولي من مسابقة زعماء روسيا، متحدثا عن أفق التعاون بين موسكو وبكين: «هذا التعاون سيتوطد، وفي ظروف تقويض الغرب بشكل صارخ جميع الأسس التي يعتمد عليها النظام العالمي، يتعين علينا كدولتين كبريين التفكير في كيفية مواصلة حياتنا في هذا العالم».
وتابع: «لدينا الكثير من العمل للقيام به، وزعيمانا، وغيرهما من أعضاء الحكومتين ووزارتا خارجيتنا، يعملون بنشاط ضمن إطار الحوار التقليدي الدوري».
ولفت الوزير إلى أن الغرب في المرحلة الحالية يطرح أمام نفسه هدف «القضاء على روسيا والانتقال إلى مواجهة الصين»، مشيرا إلى أن الغرب يرى في بكين خطرا؛ بسبب نموها الاقتصادي الذي بدأ بعد موافقة الصين على قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية.
وخاطب لافروف الغرب القول: «إنها (الصين) في ملعبكم حاليا وتحقق فوزا عليكم وفقا لقواعدكم، هل يعني هذا لكم أن الوقت حان لتغيير قواعد اللعبة؟ يبدو أن الأمر كذلك».
وشدد الوزير على أن سلوك الغرب في الملف الأوكراني وعقوباته ضد روسيا وقضايا أخرى، يؤكد «غياب مصداقية له إما كمنطقة تنشأ فيها العملات الاحتياطية الرئيسية أو كشركاء اقتصاديين أو كدول يمكن تخزين احتياطيات الذهب فيها».
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