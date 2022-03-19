الوحدة يحقق بطولة أولمبية للسباحة عن المنطقة الغربية والجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حقق نادي الوحدة بطولة المنطقة الغربية والجنوبية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية والتي استمرت على مدار يومين على مسبح وزارة الرياضة بجدة خلال الفترة من 18- 19 مارس الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.

وحلّ نادي الوحدة في المركز الأول بـ 1460 نقطة، فيما جاء نادي الاتحاد ثانياً بـ 1212 نقطة، وظفر نادي عكاظ ثالثاً بـ 1173 نقطة، في هذه البطولة التي شارك بها 410 سباحًا من 25 نادي، في حين قادها تحكيميًا 21 حكمًا.

وتأتي البطولة استمرارًا لمنافسات المناطق وتنفيذًا لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة السباحة وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة والاحتكاك وتحطيم أرقامهم الشخصية في السباقات ولتحقيق الاعبين الأزمنة المؤهلة لبطولة المملكة بمايصب في مصلحة المنتخبات السعودية والبطولة تندرج تحت إستراتيجية دعم الأندية .