الباطن يفوز على ضيفه الرائد بثنائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، فوزًا على نظيره الرائد بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الباطن، مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز فابيو أبرو هدف الباطن من ركلة جزاء في الدقيقة 69، بينما أضاف محمد رايحي الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 من عمر المباراة.

ورفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع عشر في سلم الترتيب ، بينما تجمد رصيد الرائد عند 29 نقطة، في المركز التاسع.