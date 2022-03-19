الجيش الأوكراني يسقط مروحية قتالية من طراز «كيه-52»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية (كييف) الكسندر بافليوك أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت مروحية قتالية أخرى من طراز (كيه-52).

ونقلت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية عن ألكسندر قوله اليوم السبت: “في منطقة بوشانسك، أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش الأوكراني مروحية قتالية معادية كيه -52 .”

وأضاف أنه جرى إسقاط المروحية باستخدام صاروخ ستينجر، وهو نظام الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.

وفي سياق متصل، كشفت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم عن مقتل 14 ألفا و400 جندي روسي منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على البلاد.

وذكرت الهيئة العامة للقوات الأوكرانية – في بيان اليوم – أنه جرى تدمير 95 طائرة و115 مروحية و466 دبابة روسية و1470 مركبة مدرعة و44 نظام دفاع جوي و213 نظاما مدفعيا و72 نظام قاذف صواريخ متعدد و3 سفن و17 طائرة بدون طيار.