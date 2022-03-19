“مكافحة المخدرات ” تقبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على مواطن بمحافظة جدة، لعرضه وترويجه (497) جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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