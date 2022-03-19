الصحة توجه 4 نصائح مهمة مع العودة الحضورية بالفصل الدراسي الثالث.. غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - 08-16-1443 08:35

صدى تبوك – متابعة

وجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة للطلاب والطالبات، تزامنًا مع العودة الحضورية غدًا بالفصل الدراسي الثالث.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “غدًا تعيد المدارس فتح أبوابها، وتعود كليًا الدراسة الحضورية، سعيدين بعودتكم لمقاعد دراستكم، أنتم أبطال الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية”.

نصائح للوقاية من كورونا:

ونصحت وزارة الصحة بما يلي للوقاية من كورونا مع العودة الحضورية غدًا:

– الالتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة.

– اتباع آداب العطس والسعال.

– غسل الأيدي وتطهيرها بالماء والصابون أو المطهر الكحولي، مع تجنب لمس العينين والأنف والفم.

– التأكد من وجود تهوية جيدة داخل الأماكن المغلقة.