الصحة توجه 4 نصائح مهمة مع العودة الحضورية بالفصل الدراسي الثالث.. غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - 08-16-1443 08:35
صدى تبوك – متابعة
وجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة للطلاب والطالبات، تزامنًا مع العودة الحضورية غدًا بالفصل الدراسي الثالث.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “غدًا تعيد المدارس فتح أبوابها، وتعود كليًا الدراسة الحضورية، سعيدين بعودتكم لمقاعد دراستكم، أنتم أبطال الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية”.
نصائح للوقاية من كورونا:
ونصحت وزارة الصحة بما يلي للوقاية من كورونا مع العودة الحضورية غدًا:
– الالتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة.
– اتباع آداب العطس والسعال.
– غسل الأيدي وتطهيرها بالماء والصابون أو المطهر الكحولي، مع تجنب لمس العينين والأنف والفم.
– التأكد من وجود تهوية جيدة داخل الأماكن المغلقة.
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