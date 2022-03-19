3 إجازات رسمية للطلاب والطالبات بالفصل الدراسي الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - 08-16-1443 08:33 صدى تبوك – متابعة يعود طلاب وطالبات التعليم العام، غدًا الأحد، إلى مقاعد الدراسة، لاستئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي الثالث من العام 1443هـ. ويشمل الفصل الدراسي الثالث، الإجازات الرسمية التالية: – إجازة عيد الفطر من 24 رمضان وحتى 7 شوال – إجازة مطولة من 23 شوال وحتى 28 شوال – إجازة مطولة من 15 ذي القعدة وحتى 20 ذي القعدة يذكر أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة يأتي بعدد من المزايا والآثار الإيجابية، ويسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، بما يشمل الطلبة، وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات.

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