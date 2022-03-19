الرئيس الأوكراني يطالب سويسرا بتجميد أرصدة النخبة الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بخطاب إلى السياسيين والمواطنين في سويسرا، مطالبًا سويسرا في مقطع فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، بتجميد أرصدة النخبة الروسية.

وقال في مقطع الفيديو: «لدينا الآن فرصة لإظهار أن الحرب لن تقضي على الضحية بل على من بدأها، ليس أمام روسيا فقط وإنما أمام أي معتدٍ أو دولة إرهابية، وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة للبشرية لوقف الحروب».

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الرابع، في وقت وجه فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، نداء إلى موسكو، معتبراً أن «الوقت حان للبحث في السلام والأمن وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عدة».

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتم تصويره في أحد الشوارع المهجورة ليلاً، إن «مفاوضات حول السلام والأمن لأوكرانيا هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها».

وأضاف: «حان الوقت للالتقاء، حان وقت المناقشة، حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا»، محذراً من أنه بخلاف ذلك سيتطلب الأمر تَعاقُب أجيال عدة قبل أن تتمكن روسيا من التعافي.