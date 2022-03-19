أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط قبضت على مقيمَيْن من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهما (61.4) كيلو جرام من نبات القات المخدر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لجهة الاختصاص.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيمين بحوزتهما 61 كيلوجراما من القات المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.