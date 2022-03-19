شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 31 مخالفًا لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (36) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطنَين، يعمل عليها (11) مقيمًا من الجنسية اليمنية، و(5) مقيمين من الجنسية الصومالية، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين الإثيوبية والفلبينية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.