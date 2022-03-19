شكرا لقرائتكم خبر عن "قاف الرياض" يطرب الجمهور بالقصائد الوطنية فرحاً بسلامة الملك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تغنى شعراء مهرجان "قاف الرياض" بقصائد و"طواريق" وطنية ابتهاجاً بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وذلك في الأمسية الثانية من ليالي الأمسيات الشعرية، بساحة العروض بالدائري الشرقي، وذلك تحت رعاية إمارة منطقة الرياض، وتنظيم أمانة المنطقة.

وشارك في أمسية الخميس كلٌ من الشعراء: مصلح بن عياد وصقر سليم وفهد العازمي وإبراهيم الشيخي وحامد القارحي ووصل العطياني.

فيما شهدت الليلة الأولى من الأمسية الثانية "الأربعاء" مشاركة كلٌ من الشعراء: فلاح القرقاح وسلطان الهاجري وملفي المورقي وتركي الميزاني وفالح الغنامي وزامل السبيعي.

واستمتع الجمهور وعشاق فن المحاورة بقصائد نظمها المشاركون في نفس اللحظة دون ترتيبها في وقت سابق ، لأن هذا الموروث يعتمد على اختيار موضوع معين وتناوله بطريقة الكوميديا الجادة.

وبعد إنتهاء المواجهات الثنائية بين شعراء المحاورة ، تفاعل الجمهور مع فاصل غنائي "سيدي سلمان" للفنان محمد عبدة ، ثم استمرت بعد ذلك مواجهات شعر المحاورة بحماس من الحضور.

وتأتي هذه الأمسيات الشعرية ضمن روزنامة متنوعة من البرامج والفعاليات المصاحبة لمهرجان "قاف الرياض" المجتمعية ، والتي ضمت العديد من العروض الشعبية، منها السوق الشعبي الذي يستعرض من خلاله المشاركون مختلف السلع المرتبطة بالموروث، إلى جانب تخصيص مواقع للأسر المنتجة، وتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، وركن خاص بالمطاعم والكافيهات وتستمر الفعاليات لمدة 3 أشهر على مدى يومي الخميس والجمعة.