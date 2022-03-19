شكرا لقرائتكم خبر عن "رتال" توقع 17 اتفاقية أوروبية للارتقاء بمشاريع الإسكان في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت شركة "رتال للتطوير العمراني" 17 اتفاقية مع شركات أوروبية من جنسيات متنوعة، تعمل في مجالات تخدم قطاع العقارات والتصميم والتقنية. جاء ذلك على هامش مشاركة الشركة في جناح المملكة "استثمر في السعودية" داخل معرض 2022 MIPIM، الذي استضافته مدينة كان الفرنسية.

وتركزت الاتفاقات التي أبرمتها "رتال" في مجالات عقارية متنوعة، تسهم في إيجاد منتجات عقارية نوعية، تلبي حاجة المواطن السعودي في الحصول على مسكن يوفر له الخصوصية والهدوء والاستقرار.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"رتال" المهندس عبدالله البريكان أن استراتيجية الشركة قائمة في أحد أهدافها على تطوير المنتجات العقارية، والوصول بها إلى أبعد نقطة من الجودة العالية التي تلبي حاجة الأسر السعودية ولتقديم مساكن نموذجية، تجلب السعادة إلى ساكنيها.

وتابع المهندس البريكان "ومن هنا، تركزت الاتفاقات التي أبرمتها "رتال" مع مؤسسات وشركات أوروبية على مجالات عدة، تدعم مشاريع الشركة المستقبلية، ومنها اتفاقات في التصميمات السكنية الحديثة والفريدة، وأخرى في أنسنة المدن، وثالثة في مجال الهندسة المدنية التي تؤمن جانب الخصوصية في السكن، فضلاً عن اتفاقات تخدم التحول الرقمي في القطاع العقاري.

وأكد المهندس البريكان أن جميع الاتفاقات المبرمة جاءت مع أفضل الشركات الأوروبية صاحبة الخبرات العريقة في مجالاتها، مؤكداً أن جميع الاتفاقات تصب في صالح تحقيق تطلعات رؤية 2030 التي تسعى تملك المواطن للمساكن إلى 70 في المائة بعد نحو 8 أعوام من الآن، ومن جانب آخر تحقيق هدف أنسنة المدن الجديدة".

وقال البريكان: "من أبرز الشركات التي عقدنا معها اتفاقات شراكة، شركة LDPI بنسبة شراكة ٥٠٪؜ لرتال و٥٠٪؜ لشركة LDPI كمستثمر اجنبي في المملكة، وان توقيع الاتفاقية تحت مظلة وزارة الاستثمار في الجناح السعودي في مدينة كان، وذلك ضمن الجهود المستمرة للوزارة لجلب وتحفيز الاستثمارات الاجنبية في المملكة تحت شعار "استثمر في السعودية".

وكان الاختيار وقع على "رتال" للمشاركة في جناج "استثمر في السعودية"، نظراً لتمتعها بتجربة عقارية فريدة، جعلتها إحدى أهم الشركات السعودية في المجال وحصولها على حائزة أفضل مطور عقاري لثلاث سنوات متتالية، فضلاً عن خبراتها النوعية، وكفاءتها في إنجاز عدد من مشاريع الإسكان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وشراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان وشركة روشن العقارية.