اخبار الخليج – وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية سنغافورة

محمد بن مسعود - الدمام - عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم السبت الموافق 19 مارس 2022، جلسة مباحثات رسمية مع معالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء، رحب سعادة وزير الخارجية بمعالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان، مشيدًا بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، وما تشهده من تطور ونمو، وحرص مشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد سعادة وزير الخارجية اهتمام مملكة البحرين بتنمية التعاون المشترك بين البلدين إلى آفاق أشمل بما يلبي التطلعات المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وقطاعات الخدمات المتنوعة، وفتح فرص التعاون المشترك أمام القطاع الخاص في البلدين.

من جانبه، أعرب معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة عن سعادته بزيارة مملكة البحرين، مشيدًا بما قوبل به من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، منوهًا بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة والتي تمتد إلى عدة عقود من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، مؤكدًا اهتمام جمهورية سنغافورة بتطوير علاقات التعاون الثنائي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وقد بحث الجانبان مسار علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية، ومواصلة تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة بين البلدين، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدولي، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السفير د. منيرة بنت خليفة بن حمد آل خليفة، المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وسعادة السفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وسعادة السفير فاطمة عبدالله الظاعن، رئيس قطاع الشؤون الأفروآسيوية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير ونغ تشاو مينغ، سفير جمهورية سنغافورة لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض، والوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية السنغافوري.