اخبار الخليج – بطل العالم فيرستابن مرشح لحصد جائزة البحرين.. و«فيراري» تطور

محمد بن مسعود - الدمام - تصوير: حسن قربان

قال معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة أن مملكة البحرين كعادتها ستكون في دائرة أنظار العالم من عشاق رياضة السيارات ومحبي سباقات السرعة.

وأضاف سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات في تنظيمها لسباقات الفورملا واحد على مدار 17 عاما وصولا إلى نسخة 18، جسدته الإمكانيات المتميزة التي تتمتع بها البحرين، والتي هي محل إشادة عالمية أضاف لها الكثير وعزز من تواصلها مع العالم، وتميزها في تنظيم مثل هذه البطولات الدولية والفعاليات الكبرى.

أما بشأن توقعاته لنتائج السباق قال سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة: أن فريق فيراري يقدم أداء مميزا وملحوظا في التجارب التأهيلية، فيما تبين أن سيارة مرسيدس تعاني من عدم استقرار، ولا نعلم أن كان ذلك هو تكتيك متبع من المرسيدس لمفاجئة الفرق في السباق أم لا.

وأضاف: بعدما سجل بطل العالم سائق فريق ريد بول ماكس فيرستابن أسرع لفة خلال حصة التجارب الثانية، فأنه أحد المرشحين لحصد لقب جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورملا واحد.