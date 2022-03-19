اخبار الخليج –  مركز الشيخ إبراهيم يدشن «المنحوتة المعلقة» للفنان خالد فرحان الاثنين المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - يدشن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، «المنحوتة المعلقة» من تصميم الفنان خالد فرحان، بمناسبة ذكرى العشرين عاماً على تأسيس المركز، وتأخذ المنحوتة المعاصرة شكل الزهرة باللون الأحمر، وسيتم تعليقها بالقرب من مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، وبيت النوخذة، بين المبنى الحديث نسبياً ومبنى يرتبط بقصة الماضي وحكايا اللؤلؤ، يكون ذلك، ضمن الموسم الثقافي لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث» وقدر المرء ما هو رائم»، تزامناً مع فعاليات ربيع الثقافة في نسخته الــ16، يوم الاثنين 21 مارس 2022، عند الساعة السابعة مساءً، بالقرب من بيت النوخذة.

يذكر أن الفنان خالد فرحان من مواليد المحرق 1977م، بدأ بممارسة النحت بأسلوب احترافي عالي الدقة والجودة منذ العام 1994م وتابع دراسته للفنون الجميلة في مصر العام 1997م.

يوظف في أعماله مواد مختلفة كالخشب والحجر والنحاس والبرونز و يستوحي أعماله من التناقض الأساسي للقوى الإيجابية والسلبية في الطبيعة. شارك في الملتقيات الدولية للنحت وكان لأعماله حضور مميز في معارض عدة محلية وإقليمية ودولية في البحرين وعمان والكويت ودبي ومصر وتركيا وفرنسا والبرتغال واليابان والصين.

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