آرسنال يعزز آماله في الصعود لأبطال أوروبا بعد تغلبه على فيلا في الدوري الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عزّز فريق الآرسنال اليوم فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على أستون فيلا بهدف دون مقابل في مباراة مؤجلة ضمن منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الآرسنال الى أربع وخمسين نقطة في المركز الرابع – آخر بطاقات التأهل الإنجليزية لأبطال أوروبا، فيما يبقى رصيد فيلا عند ست وثلاثين نقطة في المركز التاسع.