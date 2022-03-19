محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
عزّز فريق الآرسنال اليوم فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على أستون فيلا بهدف دون مقابل في مباراة مؤجلة ضمن منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الآرسنال الى أربع وخمسين نقطة في المركز الرابع – آخر بطاقات التأهل الإنجليزية لأبطال أوروبا، فيما يبقى رصيد فيلا عند ست وثلاثين نقطة في المركز التاسع.
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يعزز آماله في الصعود لأبطال أوروبا بعد تغلبه على فيلا في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.