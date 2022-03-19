وزير الإعلام اليمني يشيد بالمبادرة الخليجية.. ويؤكد: حريصون على السلام وحقن الدماء

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، عن تقديره الشديد، لجهود مجلس التعاون الخليجي، في وضع حل للأزمة اليمنية.

وعبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال الإرياني، إن الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتنظيم واستضافة مشاورات “يمنية – يمنية”، امتداد لمواقفها الثابتة منذ بدء الأزمة والداعية لإنهاء الحرب وإيجاد حل سياسي، وترجمة لدعم دول المجلس للشعب اليمني في المجالات الاقتصادية والتنموية والإغاثية والإنسانية.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن مجلس التعاون الخليجي، لعب دورا بناء في مختلف الأزمات التي مر بها اليمن، ابتداء بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية الداعية لإيجاد حل سلمي للأزمة التي فجرها الانقلاب، ومنها مؤتمري جنيف والكويت واتفاقي ستوكهولم والرياض، والمبادرة السعودية.

وشدد “الإرياني” على حرص الحكومة اليمنية، بتوجيه من الرئيس عبدربه منصور هادي، الثابت والدائم على السلام الشامل والعادل والمستدام، الذي يحقن الدماء وينهي معاناة الشعب اليمني، والمبني على المرجعيات الثلاث متمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية 2216.

كان الإرياني أكد في تصريحات بالأمس، خلال لقائة مسؤول الاتحاد الأوروبي في اليمن، أن مليشيا الحوثي لم تقدم أي موقف يثبت جديتها في الحوار وسعيها نحو السلام وإنهاء الحرب وهي تحاول كعادتها تقديم المبررات لرفضها جهود السلام سواء الخليجية أو الأممية، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي لا تمتلك قرارها باعتبارها أداة إيرانية يتحكم بها ويقودها الحرس الثوري الإيراني.