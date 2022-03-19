محمد بن مسعود - الدمام - عائلة مؤسس طيور الجنة خالد مقداد تفاجئ كل الجمهور وتعلن هذا الخبر الغير متوقع ؟!
اعلن معتصم مقداد عن عودته هو وأهله الى دولة الكويت وذلك عبر منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي بعد سفرهم الى الأردن.
وكان قد كشف سابقاً اليوتيوبر الوليد مقداد نجم قناة “طيور الجنة” ان أهله قد سافروا الى الأردن ويحضّرون مفاجأة في شهر رمضان، الا انه لم يكشف عن تفاصيلها، وذلك في فيديو له مع زوجته نور غسان دون ظهور وجههما.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وكان تحدث الوليد وزوجته نور غسان عن بعض التفاصيل التي أراد المتابعون معرفتها، فأجابا عن سؤال “من ينفعل أكثر”، لترد نور وتعترف بأنها هي صاحبة هذا الطباع أكثر من زوحها، وفي سؤال ثاني وُجّه لها، يقول: “هل سمعت مرة زوجك يشخر؟”، لترد ان الوليد لا يشخر لكن وهو جالس يتنفس بشكل قوي ويُعطي صوت، وعندها تنفعل منه بسبب ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة مؤسس طيور الجنة خالد مقداد تفاجئ كل الجمهور وتعلن هذا الخبر الغير متوقع ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.