أمانة الشرقية تطلق مبادرة” الدمام تمشي” بالشراكة مع التجمع الصحي تفعيلا لليوم الوطني للمشي

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع التجمع الصحي الأول، اليوم السبت الموافق ١٦/٧/١٤٤٣هـ، مبادرة ”الدمام تمشي“ في كورنيش الدمام، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، ورفع مستوى الوعي بأهمية المشي لتحسين الصحة وترسيخ ثقافة أن تكون الرياضة وممارستها أسلوب حياة .

وقال وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمود بن حسن الرتوعي، أن هذه الحملة التوعوية التي نفذتها أمانة الشرقية، ممثلة بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، تأتي تزامنا مع اليوم الوطني للمشي ضمن مبادرة ”الدمام تمشي“ والتي يتبعها خمس حملات أخرى سيتم تنفيذها خلال هذا العام، مبيناً حرص أمانة الشرقية على تفعيل دورها المجتمعي في هذا المجال الصحي من خلال تعزيز ممارسة الرياضة بمواقع مختلفة في حاضرة الدمام، ورفع الوعي الصحي المجتمعي بهدف تنمية السلوكيات المتعلقة بثقافة المشي لتكوين مجتمعًا صحيًّا وحيويًّا، إضافة لزيادة عدد المتطوعين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، ورصد مظاهر التشوه البصري عن طريق المشي .

وشارك في المبادرة التي نظمتها أمانة الشرقية بالشراكة مع التجمع الصحي الأول، أكثر من ألف متطوع ومتطوعة من مختلف الفئات العمرية من مواطنين ومقيمين ومنسوبي القطاعات الحكومية والمجتمعية، بالإضافة لمنسوبي الأمانة.

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من جهته أكد الأستاذ محمد مقيبل الرئيس التنفيذي للتواصل المجتمعي بتجمع الشرقية الصحي على أن المبادرة الوطنية تعزز ثقافة ممارسة رياضة المشي وتحفز فئات المجتمع بمختلف المناطق، إضافة لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة التي تنعكس إيجابيا على صحة الجسم وعلى الصحة العامة وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم، وغيرها من الأمراض.

وأوضح أن هذه المبادرة التي نفذتها وزارة الصحة في جميع مناطق ومحافظات المملكة تسعى لجعل سلوك المشي عادة في حياة المواطن والمقيم اليومية، حيث يهدف المشروع الوطني للمشي إلى رفع معدل الممارسين لهذه الرياضة من 17.4 % إلى 35%، وتعزيز الصحة العامة ونشر الثقافة، ومساعدة المصابين والمعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة.

كما صاحب المبادرة عددا من البرامج التثقيفية من ضمنها برنامج الصحة المدرسية، وبرنامج الطب الوقائي، ومبادرة اعرف أرقامك، وحملة مكافحة السمنة وعددا من الاركان المشاركة من بينها جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية وركن لشركة معارف للتعليم بالشرقية، إضافة لإطلاق فعالية مصاحبة تزامنا مع اليوم العالمي للسعادة، تتمثل بالرسم الفني على ممشى الكورنيش لفريق “منارات مشرقة” وتحويله لممشى مليء بألوان جذابة تساهم برفع مستوى الوعي وجذب الأفراد لممارسة رياضة المشي ، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع الفرق التطوعية لتحسين المشهد الحضري.