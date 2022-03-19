مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ مشاريع تنموية وتوزيع سلال غذائية في اليمن وموزمبيق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال شهر فبراير 2022م، ضخ 1.470.000 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وضخ 1.470.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 122 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة في المخيمات، وإجراء 23 صيانة دورية لقواعد خزانات المياه.. وقد استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية شملت 200 خيمة و350 حقيبة إيوائية في مديرية حريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 2.100 فرد.

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كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 26 طنًّا و750 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 1.500 فرد.

كما وزع المركز، 63 طنًّا و130 كيلوغرامًا من السلال الغذائية على الفئات الأشد حاجة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 3.540 فردًا.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية، تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

وفي السياق ذاته، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 12 طنًّا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية، على النازحين والمتضررين في مدينة بمبا التابعة لمقاطعة كابودلجادو بجمهورية موزمبيق، استفاد منها ألف فرد.

ويأتي ذلك امتدادًا للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة -ممثلة في المركز- للشعوب المتضررة.