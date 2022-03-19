محافظ جدة المكلف يشرف حفل وضع حجر الأساس لمستشفى كينغز كوليدج لندن

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة شرف صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف حفل وضع حجر الأساس لمستشفى كينغز كوليدج لندن بمدينة جدة بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للاستثمار إبراهيم العمر، ووكيل الوزارة للعمليات الاستثمارية في وزارة الاستثمار صالح خبتي ،وكبار المسؤولين في مستشفى كينغز كوليدج لندن و”مجموعة أشمور” و”بقشان السعودية“.

ولدى وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم تليت ايات من القرآن الكريم.

ويعكس افتتاح هذه المستشفى الجديدة طموحات مستشفى كينغز كوليدج لندن للتوسّع في المملكة، وهي خطوة مهمة في إطار المساعي الهادفة إلى تطبيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية حيث أنها تسعى أيضاً إلى إنشاء سلسلة من مرافق الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك مستشفيات متعددة التخصّصات ومراكز متخصّصة وعيادات ، وستقدم أعلى مستوى من الخدمات من خلال فريقها الطبي المتميّز الذي يضمّ أكثر من 1200 متخصّص في مجال الرعاية الصحية من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

‎وقال ” وكيل وزارة الصحة المساعد للاستثمار إبراهيم العمر : “نرحّب بمستشفى كينغ كوليدج، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، ويسرّنا انضمامها إلى مجموعتنا المتنامية من الجهات المحلية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والمتمثلة في إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً ومتكاملاً بمواصفات عالمية‎وقال ” وكيل وزارة الصحة المساعد للاستثمار إبراهيم العمر : “نرحّب بمستشفى كينغ كوليدج، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، ويسرّنا انضمامها إلى مجموعتنا المتنامية من الجهات المحلية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والمتمثلة في إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً ومتكاملاً بمواصفات عالمية.

من جانبه صرّح رئيس الخدمة الصحية الوطنية البريطانية اللورد ديفيد بريور قائلاً: “أريد اغتنام هذه الفرصة لأهنئ مستشفى كينغز كوليدج على تحقيق هذا الإنجاز المميز في المملكة السعودية والذي يعرض المهارات السريرية العالمية التي تقدمها هيئة الخدمات الصحية الوطنية .”

‎واوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور مارك كومبس أن أشمور ستواصل تطوير استراتيجيتها الاستثمارية واسعة النطاق من خلال عملياتنا القائمة وإنشاء مرافق رعاية صحية عالية الجودة في مختلف أنحاء المملكة بالشراكة مع أبرز المؤسسات الرائدة في هذا المجال .

‎من جانبه أوضح، رئيس مجلس الإدارة، والبروفيسور كلايف كاي، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج في لندن السير هيو تايلور: “يسعدنا الاحتفال بوضع حجر الأساس لمستشفى كينغز كوليدج لندن في جدة ونثق تماماً بأنّ هذا المرفق الطبي الجديد سيعود بالفائدة على المجتمعات المحلية من خلال توفير الخدمات السريرية الممتازة والطاقم الطبي المتخصّص والرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى.

‎ومن جانبه أثنى خالد علي بقشان – رئيس مجموعة بقشان السعودية على هذه الخطوة الاستثنائية قائلاً: “نفخر بتعاوننا الناجح مع مجموعة أشمور لإنشاء مستشفى كينغز كوليدج لندن في جدة ونؤكد التزامنا بلعب دورنا في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في المملكة، من خلال هذا المشروع وغيره من المشاريع المماثلة التي سيجري تنفيذها على مستوى المملكة في فترات لاحقة.”

وتأكيداً على دعمهما لهذا المشروع، بادر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصالح خبتي، وكيل الوزارة للعمليات الاستثمارية في وزارة الاستثمار السعودية، إلى تهنئة “مجموعة أشمور” وشركائها على وضع حجر الأساس لمستشفى كينغز كوليدج لندن الجديدة في جدة، مع تمنياتهما بنجاح فريق العمل في افتتاح المستشفى وفقاً للجدول الزمني المقرّر في العام 2023م.