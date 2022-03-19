اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة والسياحة يطلع على سير الانتخابات بغرفة صناعة وتجارة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بزيارة تفقدية إلى غرفة صناعة وتجارة البحرين «بيت التجار» وذلك للاطلاع على سير انتخابات الدورة الثلاثين لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي انطلقت صباح اليوم وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ، يرافقه في هذه الزيارة عدد من المسئولين المعنيين.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير ان هذا الحراك الانتخابي والتفاعلي في الشارع التجاري يعد انعكاسا لرغبة هذا الكيان الاقتصادي في دعم المسيرة التنموية وتطوير النظرة الاقتصادية في مملكة البحرين والتي تصب في خدمة الاقتصاد والصالح العام ، منوها في السياق ذاته بأن الحكومة الموقرة تولي اهتماما بغرفة تجارة وصناعة البحرين وتضعها في مقدمة اهتماماتها باعتبارها شريكا رئيسيا في دعم المسيرة التنموية في البلاد

كما أشاد سعادة الوزير بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضائها في تأطير النشاط التجاري وتعزيز النمو الإقتصادي لمملكة البحرين منوها بجهود كافة المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار بمختلف تفرعاته لما لها من دور فاعل ومؤثر في النمو والازدهار الإقتصادي لمملكة البحرين. معربا عن شكره وتقديره لجهود لجنة الإنتخابات بغرفة البحرين والمنظمين لضمان انسيابية العملية الانتخابية تحقيقا للأهداف المرجوة

في صعيد متصل قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة بزيارة إلى المترشحين البالغ عددهم 33 مرشحا الذين يخوضون انتخابات الغرفة للمنافسة على الفوز بمقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 18 مقعدًا، حيث استمع خلالها لتوجهات والبرامج الانتخابية للمرشحين متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

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