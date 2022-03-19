اخبار السعوديه

مركز الملك سلمان يوزع 89 طناً سلالاً غذائية في أبين وتعز 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 89 طناً سلالاً غذائية في أبين وتعز  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 26 طنًا و 750 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 1,500 فرد.

كما وزع المركز أمس الأول 63 طنًا و 130 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 3,540 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا