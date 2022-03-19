شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 89 طناً سلالاً غذائية في أبين وتعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 26 طنًا و 750 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 1,500 فرد.

كما وزع المركز أمس الأول 63 طنًا و 130 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 3,540 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.