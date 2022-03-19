اخبار الخليج – رئيسة الاتحاد البرلماني العربي نتطلع لمسارات تعاون جديدة بين البرلمانات العربية ومزيدًا من الجهود الداعمة للمصالح والقضايا المشتركة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت معالي السيد فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، ضرورة إيجاد مسارات تعاونٍ جديدة للبرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، واستمرار تضافر الجهود الداعمة للمصالح المشتركة، مشيرة إلى أنَّ البرلمانات تعتبر شريكاً فاعلا في تشكيل التصورات و البرامج والخطط التنموية التي تعمل على تنفيذها الحكومات، بما يحقق مزيدًا من النماء والازدهار للدول والشعوب العربية.

ونوّهت رئيسة الاتحاد البرلماني العربي إلى أنَّ مساندة القضايا العربية والدفاع عن المصاح المشتركة يقع ضمن أولويات عمل البرلمانات العربية، مشيدة بالمستويات المتقدمة من التنسيق والتعاضد بين البرلمانات وتأصيل التشاور والحوار الفاعل بشأن الموضوعات المختلفة، وخصوصًا ما يُطرح أمام المحافل البرلمانية الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، والذي عُقد اليوم (السبت)، في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا الشقيقة، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، بحضور السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ووفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، الذي يضم: جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، النائب محمد عيسى العباسي، النائب عبدالله الذوادي، والمستشار راشد محمد بونجمة أمين عام مجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

وذكرت زينل أنَّ التحديات التي تواجهها الدول العربية، والمحاولات المستمرة للمساس بأمنها واستقرارها ووحدتها، تتطلب تعزيز التكاتف والعمل المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين برلماناتها ومجالسها التشريعية.

ورأت أنَّ انتظام اجتماعات المجموعة العربية له دور مهم ومحوري في تعزيز العمل البرلماني لترجمة توجهات قادة وحكام وشعوب الدول العربية، عبر الارتقاء بمستوى التواصل والتعاون المستمر والتشاور وتبادل الخبرات، والتنسيق بشأن المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المتبادل، مشيرة إلى أنّ المشاركة الفاعلة للبرلمانات العربية في الاجتماعات التنسيقية يثبت الإيمان الراسخ بأهمية الدبلوماسية البرلمانية، وما تمثله الجهود البرلمانية من تأثير مميز في مساندة الدبلوماسية الرسمية القائمة على العمل العربي الموحد والمصير المشترك.

وخلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، استمع رؤساء وممثلو البرلمانات العربية إلى عرض قدمه الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، وتم استعراض الطلبات الخاصة بإدراج البنود الطارئة على جدول أعمال الجمعية 144، وجدول أعمال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.