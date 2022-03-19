اخبار الخليج – الوزير الزياني لـ «الأيام»: نعيش مرحلة تعافي اقتصادي ونحتاج لكل جهد من كل مواطن للنهوض بالاقتصاد وإعادته لما كان عليه

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في تصريح خاص لـ «الأيام» ان العمل في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين هو عمل تطوعي وخدمة وطنية، وان البحرين تعيش حاليا مرحلة تعافي اقتصادي وان المملكة تحتاج لكل جهد او خدمة من اي مواطن، لسرعة النهوض في الاقتصاد واعادته الى ما كان عليه.

وقال الوزير الزياني لـ «الأيام» على هامش زيارته لخيم الناخبين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين: «نشكر اللجنة المنظمة للانتخابات على التنظيم الرائع الذي عملوا عليه لضمان سير الانتخابات على اكمل وجه، لقد شهدنا جولة سريعة على كيفية تسخير التكنولوجيا، وكيف تم استعمال المبنى بشكل ذكي لضمان انسيابية الحركة وسهولة العملية الانتخابية، والحصول على المعلومات من قبل المقترعين واستمارات الاقتراع، والتي بلا شك ستنكس انعكاس ايجابي في الحضور والنتائج».

وأضاف:» نشكر من خاض هذه الانتخابات، لدينا 33 مرشح يتناسفون على 18 معقد نشكرهم على هذا العمل، اذ يعتبر هذا عمل تطوعي وخدمة وطنية، واهنيهم لوصولهم لهذه المرحلة المتقدمة من البذل للوطن، واشد على ايدهم سواء فازوا او لم يحالفهم الحظ ان يواصلوا هذا العمل حتى النهاية، الان نحن في مرحلة تعافي اقتصادي ونحتاج لكل جهد وخدمة لكل مواطن في مملكة البحرين لسرعة النهوض في الاقتصاد واعادته الى ما كان عليه، سواء تأهلوا الى مجلس ادارة الغرفة او لم يحالفهم الحظ، من الممكن انضمامهم الى اللجان او الانضمام والعمل في مؤسسات اهلية اخرى».