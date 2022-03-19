المرشح العوضي: مستوى الإقبال على انتخابات الغرفة «مُرضي» ونرجو إعلان النتائج سريعًا

محمد بن مسعود - الدمام - وصف المرشح لانتخابات الدورة 30 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال يعقوب العوضي الإقبال على الانتخابات حتى الآن بأنه «مُرضي»، وقال في تصريح له على هامش الإدلاء بصوته اليوم: «لم نكن نتوقع إقبالا أكبر، خاصة وأن التنافس على دخول مجلس إدارة الغرفة ليس محتدما كما كان في الدورات السابقة، وعدد المرشحين هذه الدورة أقل من نصف عددهم خلال الدورة السابقة، مع وجود كتلة انتخابية واحدة مؤلفة من 18 عضوا، وكتلة أخرى دخلت المعترك الانتخابي متأخرة، و4 مستقلين فقط».

وتوقع العوضي زيادة الإقبال على الانتخابات في ساعات المساء، وقبل إغلاق صندوق الانتخابات عند العاشرة مساء، وقال «تعودنا خلال الانتخابات الماضية أن تكون فترة الصباح وفترة العصر والمساء هي فترات ذروة الإقبال، ونحن موجودون طوال الوقت في المكان المقابل لمقر الانتخابات للترحيب بالأخوة والأخوات التجار الناخبين»

وتمنى العوضي أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات سريعا، لافتا إلى أنه لا شيء يمنع من ذلك مع عدم وجود أعداد كبيرة من الناخبين من جهة وأتمتة الانتخابات من جهة أخرى، وقال «اليوم الانتخابي طويل، وأرجو ألا نضطر للانتظار حتى ساعات الصباح الأولى لنعرف أسماء الفائزين».