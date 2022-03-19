محمد بن مسعود - الدمام - أكد رجل الاعمال جواد الحواج ان انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم تعتبر عيد للتاجر البحريني، خصوصا وان دور الغرفة دور مهم وكبير جدا في البحرين، وهي عبارة عن شريك مهم في التنمية واقتصادنا وتجارتنا، وانه لا بد ان يكون هناك حضور قوي ليبرهنون انهم داعمين لهذه المؤسسة.
وبين الحواج في تصريح لـ «الأيام» ان التواجد جيد حتى الان، داعيا التجار الى مواصلة الحضور والانتخاب ليضهر وجه البحرين الحضاري.
وأكد الحواج على ضرورة العمل كيد واحدة بين جميع التجار سواء الفائزين بالانتخابات او الذين لم يوفقوا في هذه الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر جواد الحواج: على جميع التجار الفائزين أو الذين لم يوفقوا بالعمل كـ «يد واحدة» من أجل البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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