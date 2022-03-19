جواد الحواج: على جميع التجار الفائزين أو الذين لم يوفقوا بالعمل كـ «يد واحدة» من أجل البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رجل الاعمال جواد الحواج ان انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم تعتبر عيد للتاجر البحريني، خصوصا وان دور الغرفة دور مهم وكبير جدا في البحرين، وهي عبارة عن شريك مهم في التنمية واقتصادنا وتجارتنا، وانه لا بد ان يكون هناك حضور قوي ليبرهنون انهم داعمين لهذه المؤسسة.

وبين الحواج في تصريح لـ «الأيام» ان التواجد جيد حتى الان، داعيا التجار الى مواصلة الحضور والانتخاب ليضهر وجه البحرين الحضاري.

وأكد الحواج على ضرورة العمل كيد واحدة بين جميع التجار سواء الفائزين بالانتخابات او الذين لم يوفقوا في هذه الانتخابات.