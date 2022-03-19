محمد بن مسعود - الدمام - بسبب وصول وجبات الغذاء لارقام قياسية في المطاعم .. هكذا يتناول الفقراء وجباتهم بعدن

وصل سعر أقل وجبة غذاء في عدن إلى رقم قياسي.

وقال مواطنون في منطقة الشيخ عثمان أقل وجبه غذاء في المطاعم أزر ابيض وربع دجاج بسعر 2000ريال وهناك أناس لا تستطيع أن تتغذى بهذا المبلغ ومنهم العمال والفقراء والمساكين وينتظرون بالقرب من سوق الحراج أو سوق البلدية بالقرب من أصحاب الفل ويأتي من يبيع لهم الطعام بأسعار مناسبة جدا (زربيان دجاج سفري يغرف لك في كيس حراري بسعر 700ريال والبائع الأخرى زربيان سفري في علبة بسعر 1000ريال وهناك من يبيع خبز مقطع فتة جاهزة) و تساءل مواطنون لماذا لا تبادر مطابخ الزربيان المشهورة بإخراج دست زربيان دجاج للفقراء في الشيخ عثمان وبيعه في السوق بسعر مناسب من فوق السيارة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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