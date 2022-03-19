محمد بن مسعود - الدمام - أكد عضو مرشح كتلة تجار 22 عبدالله عادل فخرو ان الحضور يعتبر حتى الآن ممتاز جدا، وانه وبحسب الارقام المبدئية نتوقع مشاركة قياسية لانتخابات هذا العام.

وقال فخرو لـ «الايام» على هامش مشاركته في الانتخابات: «نجاحنا كان يعتمد بشكل رئيسي على التخطيط المبكر، حيث بدأنا بالتخطيط لهذه الانتخابات منذ اكثرمن 8 أشهر، ولدينا برنامج متكامل، وعلمنا مع بعض بطريقة ممتازة، واتفقنا على الخطط والاهداف، ونحن اليوم جاهزون لبدأ خطة التطوير المكونة من 100 يوم والتي ستبدأ من يوم غد، للتركيز على اهم المجالات وعلى رأسها القطاع السياحي».

كانت هذه تفاصيل خبر فخرو: نتوقع مشاركة قياسية بحسب الأرقام المبدئية.. وخطة الـ100 يوم تبدأ من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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