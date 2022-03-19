"تويتر" تختبر ميزة "صوتية" جديدة في "سبيسيز"

محمد بن مسعود - الدمام - 08-16-1443 02:24

صدى تبوك – متابعة

كشفت منصة التدوين المصغر “تويتر” عن اختبارها ميزة وتقنية “صوتية” جديدة في خدمتها الشهيرة “سبيسيز”.

وأوضحت “تويتر” في بيان رسمي أنها ستسمح لأول مرة بإنشاء مقاطع صوتية في خدمة “سبيسيز”، مشيرة إلى أن تلك التقنية لا تزال قيد الاختبار لعدد محدود من مستخدميها بإصدار “آي أو إس” على هواتف “آيفون”.

وستسمح خدمة “سبيسيز” بإمكانية أن ينشر المستخدمون على “سبيسيز” مقاطع صوتية تصل إلى 30 ثانية، في تغريداتهم.

ويعد هذا الاختبار خطوة هامة من “تويتر” في منافستها تطبيق “كلوب هاوس” الشهير، للدردشات الصوتية.