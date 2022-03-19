خبير طقس أجواء الغد: رياح هابطة وموجات غبار كثيفة بهذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
توقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي؛ أن تتشكل غداً الأحد، سحبٌ رعدية متفرقة ومحدودة غرب القصيم تسبّب رياحاً هابطة وموجات غبار كثيفة أحياناً تندفع إلى باقي أجزاء القصيم وجهات من الدوادمي وشقراء والمجمعة والزلفي ساعات العصر والمساء.
وأضاف العصيمي؛ في تغريدة على حسابه بتويتر: “أن المرتفعات ومحافظات شرق الطائف والباحة من المتوقع أن تتأثر بتكوّن بعض السحب الرعدية”.
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