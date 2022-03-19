محمد بن مسعود - الدمام - تشهد انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 30 مشاركة لافتة للشركات الكبرى منذ بدء عملية الاقتراع صباح اليوم السبت، وسط مشاركة باهتة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبدأ فتح مركز الاقتراع لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أبوابه للناخبين في الساعة الثامنة صباحاً بمركز البحرين الدولي للمعارض، إذ يتنافس في الانتخابات 33 مرشحًا على 18 مقعداً لمجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة 2022- 2026.
وشهدت الانتخابات مشاركة لافتة للشركات الكبرى منذ بدء عملية الاقتراع وسط مشاركة باهتة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيانات الناخبين للدورة الحالية يبلغ عدد السجلات التي يحق لها التصويت في الانتخابات 32747 سجلاً؛ إذ سيستمر فتح الاقتراع حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت الموافق 19 مارس 2022.
وتشترط اللجنة المنظمة للانتخابات على الناخبين من اصحاب السجلات التجارية إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية للمشاركة في العملية الانتخابية شريطة أن يكون اسم الناخب مسجلاً في السجل كمخول بالتوقيع.
وتتنافس في الانتخابات كتلتين انتخابيتين و4 مترشحين مستقلين؛ الكتلة الأولى «تجار 22» ويقودها رجل الأعمال سمير ناس الذي يطمح لرئاسة الغرفة لدورة ثانية ضمن قائمة تضم 18 مترشحاً غالبيتهم من أعضاء الدورة (29) المنتهية.
و «ريادة» هي الكتلة الثانية التي تحوض غمار انتخابات الدورة الحالية ب 11 مترشحاً ويقودها عبدالحسن الديري وتضم وجوهاً جديدة من صغار التجار لم يسبق لهم الوصول إلى مجلس إدارة «بيت التجار».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – انتخابات «الغرفة».. مشاركة لافتة للشركات الكبرى وغياب المؤسسات الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.