انطلاق فعاليات معرض “الزهور” بالجبيل الصناعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس
انطلقت أمس، فعاليات معرض “الزهور” الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل على شاطئ الفناتير الجنوبي، بمشاركة أكثر من 105 جهات متنوعة.
ويتضمن المعرض الذي يستمر 14 يوماً عدداً من الأركان المختصة التي تقدم المنتجات المميزة من عرض الزهور، وزراعة وتأثيث وصيانة الحدائق المنزلية، وتركيب أنظمة الري الحديثة والأدوات الزراعية ومنتجات المشاتل، و 21 مشتل وركن للورود.
ويضم المعرض أركاناً تعريفية وتوعوية عن الورود والأشجار التي تستخدم لتزيين المنازل والطرقات وفوائدها على البيئة كشجرة المورينجا التي تتواكب مع أجواء المملكة, حيث تستخدم للتزيين ومكمل غذائي وتُعد أفريقيا موطناً أصلياً لشجرة المورينجا، وشجرة كاسيا نودوزا وهي ذات أزهار غزيرة لونها بمبني وأبيض متساقطة الأوراق شتاء تُعد من أجمل أشجار الزينة والتي تزين بها الحدائق والشوارع، إضافة إلى شجرة الجاتروفا حيث تعتبر من نوادر الشجر ذات الزهور وتمتاز بنموها البطيء وتتلاءم مع أجواء المملكة.
يذكر أن مدينة الجبيل الصناعية تتزين بأكثر من مليون وثلاثمائة ألف وردة وزهرة موسمية في الميادين والمنتزهات, حيث تبذل إدارة التشجير والري جهود مضنية لرفع معدلات جودة الحياة في مدينة الجبيل الصناعية كهدف إستراتيجي من أهداف الهيئة الملكية وترسيخ أهمية التشجير والتوعية بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة من خلال مبادرة السعودية الخضراء.
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