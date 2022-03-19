من مصر والإمارات إلى السعودية.. خبراء الفلك يبشرون بموعدَي رمضان والعيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

كشفت جمعيات فلكية عربية عدة، عن موعد حلول شهر رمضان المبارك ومدته فلكياً، مشيرة إلى موعد يوم عيد الفطر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان؛ أن “شهر رمضان المبارك يبدأ فلكياً يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، ويكون عيد الفطر المبارك وأول شهر شوال يوم الإثنين 2 مايو 2022، وبهذا فإنه من المتوقع أن يتمّم رمضان 1433 هـ، 30 يوماً”.

وأشار “الجروان”؛ إلى أن “مدينة خورفكان – وتحديداً عند جزيرة القرش قرب ميناء خورفكان وهو أقصى موقع شرقي بالدولة – سيسبق العاصمة أبو ظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 8 دقائق، فيما يكون في الغويفات والسلع، أقصى موقع غربي الدولة، وتعقب العاصمة في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 12 دقيقة بعدها، وبذلك يكون فارق التوقيت في الموعد 20 دقيقة تتقدّم فيها خورفكان عن الغويفات في بداية الصيام فجراً وعند الإفطار مع الغروب”.

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وأضاف: “عندما يكون أذان الفجر في خورفكان 04:48، يكون في العاصمة أبوظبي 04:56، وفي السلع والغويفات 05:08″، مشيراً إلى أنه “في أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون وقت بدء الصوم في العاصمة أبوظبي مع أذان الفجر الساعة 04:56 صباحا والإفطار/الغروب الساعة 06:42 مساءً وعدد ساعات الصوم يبلغ 13:46 ساعة”، لافتاً إلى أنه “في آخر رمضان يكون بدء الصوم والفجر الساعة 04:26 صباحاً والإفطار/ الغروب/ الساعة 06:55 مساءً وعدد ساعات الصوم 14:28 ساعة”، بحسب ما نقلت “روسيا اليوم”.

هذا وأفاد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي؛ بأنه “طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، فإن هلال شهر رمضان سوف يُولد مباشرةً بعد حدوث الاقتران في الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022 (يوم الرؤية)”، موضحاً أن “الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرّمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تراوح بين (17 و18 دقيقة)”.

وتابع: “في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تراوح بين (10 و25 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443هـ فلكياً يوم السبت 2 أبريل 2022”.

في حين أوضح الدكتور خالد الزعاق؛ رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية بالسعودية، أن “شهر شعبان مدته فلكياً 29 يوماً، مما يعني أن بداية شهر رمضان الكريم ستكون في الثاني من شهر أبريل، إذ إنه ينتظر في التاسع والعشرين من شعبان من أجل تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك في جميع الدول، ونرى أن شهر رمضان يأتي متقدماً كل عام عن العام السابق نتيجة عديد من الظواهر الكونية”.

وقال “الزعاق”: “غرة شهر شعبان.. وهو أقصر شهور السنة إحساساً، وفيه فرض صيام شهر رمضان، وسُمي بهذا لتشعب غصون الأشجار فيه، ولتشعب القبائل طلباً لموارد المياه وقت التسمية، وعدته 29 يوماً، ويوم السبت 2 أبريل غرة شهر رمضان، ويوم الإثنين 2 مايو أول أيام العيد”.