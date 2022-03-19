روسيا تؤكد مواصلتها تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم اليوم السبت إنها تواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين. وأضافت أن الطلبات بلغت 106.6 مليون متر مكعب في 19 مارس.

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