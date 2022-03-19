اخبار الخليج – وفاة محارب السرطان حسن الخيج

محمد بن مسعود - الدمام - غيب الموت اليوم السبت محارب السرطان حسن الخيج بعد صراع مرير مع المرض. معاناة الفقيد حسن مع المرض، قد انتشرت سابقاً في وسائل التواصل ولاقت تفاعلاً كبيراً جداً من المواطنين، وظهر حسن في فيديو مناشداً بتوفير علاج لحالته النادرة، وفزع له البحرينيون وجمعوا له نصف مبلغ العلاج في ساعتين، وبعدها بساعات قليلة أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء توجيهاً بالتكفل بكافة مصاريفه العلاجية في أمريكا.

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