النيابة العامة : الغش التجاري في شأن أي منتج يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات صرحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه تحظر أي ممارسات بقصد الغش التجاري في شأن أي منتج، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان. ويكون البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسئولين عما يقع.

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