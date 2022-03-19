محمد بن مسعود - الدمام - الوليد بن طلال يفاجئ سيدة سعودية بهدية ثمينة وضخمة لم تكن تحلم بها طوال عمرها.. شاهد ما هي والسبب المفاجئ (فيديو)
أهدى الأمير السعودي، الوليد بن طلال، سيدة مسنة سعودية سيارة، بعد أن هنأته بفوز فريقه المفضل، الهلال على النصر بأربعة أهداف، ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي المقطع المصور المتداول، قبل الوليد رأس السيدة المسنة، وسألها إن كانت تحتاج إلى شيء، ثم أوعز إلى مساعده بأن يقدم لها سيارة.
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وقبل الوليد رأس المسنة التي حاولت أن تشكره.
الأمير الوليد بن طلال يقوم بإهداء سيدة مُسنة سيارة بعد أن باركت له بفوز الهلال ❤️
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