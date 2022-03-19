محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك عند مضغ 3 قطع من القرنفل المجفف على الريق

لا تقتصر أهمية التوابل على إعطاء نكهة مميزة للأكلات، إنما لبعضها أهمية في تعزيز مناعة الجسم و تقليل الالتهابات فيه.

الدكتورة يوليا شاروفا خبيرة التغذية الروسية، تقول إن مضغ القرنفل المجفف على الريق، يساعد الجسم على مكافحة الطفيليات الكيسية ويخفض من الحموضة وينعش التنفس.

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وتنصح بضرورة مضغ 3-4 قطع من القرنفل المجفف جيدا على الريق، قائلة “بما أن الطفيليات موجودة في جسم كل إنسان، لذلك يجب منع تكاثرها. والقرنفل المجفف يساعد جيدا في هذه الحالة ويزيل أكياسها”، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وأضافت أن خليط القرنفل المجفف ومنتجات الحليب يحمي الأطفال من تراكم المخاط في جسمهم. ويفضل طحن القرنفل المجفف ومن ثم خلطه بمنتجات الألبان ومن ثم تناولها.

وتقول، “تسبب منتجات الألبان تراكم المخاط. والمخاط أرضية خصبة لتكاثر الفيروسات والطفيليات والبكتيريا. فمثلا في الصيف عادة يتناول الصغار والكبار الآيس كريم ( البوظة) ما يؤدي إلى تراكم المخاط في الجسم خلال فصل الصيف، وفي الخريف تنشأ بيئة جيدة لإفراز المخاط المتراكم، ما يؤدي إلى ظهور السعال والزكام وما إلى ذلك. وهنا من المهم أن نعلم أن لمنتجات الألبان ترياقا. والقرنفل المجفف هو هذا الترياق. لذلك أنصح بطحنه وإضافته لهذه المنتجات ليبدأ الترياق عمله داخل الجسم”.

